 / Cronaca dal Nord Ovest

Cronaca dal Nord Ovest | 07 ottobre 2025, 12:20

Dal Nord Ovest - 5 zanne d’elefante trovate in un laboratorio, erano di una specie a rischio estinzione

zanne elefante

Cinque enormi zanne d’elefante africano, lunghe oltre due metri e senza alcun documento che ne giustificasse la provenienza, sono state sequestrate dai Carabinieri in un laboratorio della provincia di Torino.

Il blitz è avvenuto il 17 settembre nell’ambito di un’operazione internazionale contro il traffico di specie protette. Le zanne, appartenenti a esemplari adulti di una specie a rischio estinzione, avrebbero potuto fruttare cifre elevate sul mercato nero.

A ritrovarle sono stati i militari del Nucleo CITES di Torino Caselle, durante una serie di controlli mirati sul territorio. Il titolare dell’attività, un italiano di circa 40 anni, è stato denunciato per detenzione illegale di parti di animali protetti. 

Dalla redazione di Torino

