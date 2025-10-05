Biella al lavoro sul nuovo regolamento dei dehors: le piazze al centro

Biella è al lavoro per aggiornare il regolamento dei dehors, il cui ultimo testo risale al 18 febbraio 2008, con successive modifiche del 31 marzo 2008, 14 luglio 2008 e 28 luglio 2009. Il regolamento attualmente in vigore concentra l'attenzione su elementi come le strutture dei dehors e le autorizzazioni sulle sedute. Tra le novità che erano state introdotte nel 2008 c'era la scelta di sedute con struttura portante in plastica ammesse solo se dotate di elementi accessori in tessuto, e la concessione dell'opposizione dello stemma della Città di Biella o dell'esercizio sulle sedute, ma non la stampa di altre scritte, simboli o pubblicità. Ora si punta sulla socializzazione, sul rivitalizzare la città.

Ad aprile 2022, l’allora amministrazione Corradino aveva ripreso in mano il tema: al primo tavolo convocato dal Comune parteciparono, oltre all’assessore al Commercio Barbara Greggio, all’assessore al Bilancio Silvio Tosi e all’Arredo Urbano Gigliola Topazzo, anche le associazioni di categoria Ascom e Confesercenti. Tuttavia, da allora non sono stati compiuti passi concreti. Sviluppi però non ce n'erano stati.

Ora qualcosa sembra muoversi, come annunciato in consiglio comunale in risposta a una mozione presentata da Buongiorno Biella. A gennaio, l’attuale assessore al Commercio Anna Pisani ha già previsto un confronto con le opposizioni, insieme al presidente della Commissione 5, Gaggino, per il rinnovo del regolamento esistente.

La novità principale del nuovo testo sarà la valorizzazione delle piazze, considerate luoghi di aggregazione e di vita cittadina. "Vanno valorizzate e vissute, sono agorà e contribuiscono a rendere la città viva – spiega l’assessore Pisani – Abbiamo già delle idee, ma vogliamo attendere le linee guida che la Regione fornirà entro il 31 dicembre, per evitare duplicazioni o conflitti. Se le linee guida non saranno presentate, procederemo comunque".









