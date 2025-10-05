Dal Nord Ovest - Battuta di caccia finisce in tragedia, muore colpito da un proiettile

Pensionato morto durante una battuta di caccia nei boschi di Locana. Il 118 è intervenuto intorno alle 9, nel paesino della valle Orco, per un cacciatore deceduto dopo essere stato raggiunto da un colpo di fucile.

La vittima ha 82 anni. È stato richiesto l'intervento del personale del servizio regionale di elisoccorso, che ha dovuto constatare il decesso a seguito di proiettile, risultato fatale. Sul posto sono intervenute i Carabinieri di Rivara ed Ivrea, con supporto della SIS del reparto operativo di Torino.

Da una prima ricostruzione sembra che la vittima non avesse i previsti dispositivi di riconoscimento e che sia stato quindi scambiato per un animale. Dovrebbe trattarsi a tutti gli effetti di un omicidio colposo: l'indagine è affidata alla Procura di Ivrea.