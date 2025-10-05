Trasporto scolastico disabili a Biella: nel 2025 contributi fino a 1.500 euro per le famiglie

L'esecutivo del Comune di Biella ha approvato la delibera che disciplina l’utilizzo delle risorse del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) destinate al trasporto scolastico degli alunni con disabilità per l’anno 2025.

Per il 2025, il Ministero dell’Interno ha assegnato al Comune di Biella una quota pari a 52.668,54 euro, da destinare al sostegno del trasporto degli studenti disabili della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Secondo i dati forniti dall’Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale di Biella, gli alunni con disabilità residenti in città sono 138, con distanze casa-scuola non superiori ai 20 km.

Attualmente il Comune non dispone di un servizio diretto di trasporto per studenti disabili né di convenzioni con altri enti locali. Per questa ragione, la Giunta comunale ha stabilito che la modalità più adeguata per l’utilizzo dei fondi sia l’erogazione di contributi diretti alle famiglie.

Il provvedimento prevede:

- un contributo di 1.500 euro per ciascun alunno, somma stimata per coprire i costi annuali sostenuti dalle famiglie;

- in caso di più studenti con disabilità nello stesso nucleo familiare, ai figli successivi al primo spetterà il 50% del contributo massimo;

- qualora le risorse non risultassero sufficienti a coprire l’intero fabbisogno, l’importo sarà ridotto proporzionalmente in base al numero degli aventi diritto.