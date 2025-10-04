Rugby, Coppa Italia, Biella v Vicenza 26-62

Biella, Stadio del Rugby – sabato 4 ottobre 2025

Coppa Italia II Turno

Biella Rugby v Rugby Vicenza 26-62 (7-43)

Marcatori: p.t. 5’ c.p. Perello (0-3), 9’ m. Douglas tr. Perello (0-10), 12’ m. Leuila tr. Wentzel (7-10), 18’ m. Ferrara tr. Perello (7-17), 21’ m. Douglas tr. Perello (7-24), 29’ m. Leaupepe tr. Perello (7-29), 35’ m. Perello tr. Perello (7-36), 39’ m. Vunisa tr. Perello (7-43). s.t. 42’ m. Dapavo tr. Wentzel (14-43), 57’ m. Ferrara tr. Perello (14-50), 68’ m. Foglio Bonda tr. Wentzel (21-50), 75’ m. Filippetto n.t. (21-55), 77’ m. Leaupepe tr. Perello (21-62), 80’ m. Sorbera n.t. (26-62)

Biella Rugby: Morel; Dapavo, Foglio Bonda, Cruciani, Moretti (56’ Negro); Wentzel, Besso (64’ Dabalà); Gonella (64’ Protto), Zucconi, Mondin (51’ Efthymiopoulos); De Biaggio, Passuello (51’ T. Ouattara); Leuila (56’ Maina), Ledesma (56’ Sorbera), De Lise (56’ M. Ouattara).

All. Alberto Benettin

Rugby Vicenza: Castro; Douglas (69’ Oliva), Tavuyara (51’ Filippetto), Leaupepe, Coppo; Perello, Panunzi (cap.) (59’ Gregorio); Vunisa (56’ Chimenti), Barbi (54’ Ferrari), Pretz; Gomez, Mirenzi; Avila (56’ Bettinelli), Ferrara (69’ Bance), Zago (70’ Pedon).

All. Andrea Cavinato

Arb.: Pedezzi Lorenzo (Brescia)

AA1 Ludovico Grosso (Torino), AA2 Antonio Luzza (Torino)

Cartellini: 32’ giallo a De Biaggio (Biella Rugby); 56’ giallo a Gonella (Biella Rugby);

Calciatori: Wentzel (Biella Rugby) 4/4; Perello (Rugby Vicenza 8/10

Note: cielo coperto 18° circa, campo in ottime condizioni. Spettatori circa 500.

Punti conquistati in classifica: Biella Rugby 1; Rugby Vicenza 5

Player of the Match: Niccolò Zago (Rugby Vicenza)

Si è conclusa con il punteggio di 26-62 la seconda giornata di Coppa Italia, prima gara casalinga per il Biella Rugby, superato nettamente da un solido e organizzato Vicenza.

Primo tempo complicato per i gialloverdi. La prima frazione di gioco si è rivelata particolarmente difficile per i padroni di casa, penalizzati da numerosi vuoti mentali e da una scarsa coordinazione. Vicenza ha saputo approfittarne con lucidità, andando in meta ben sei volte. Due soli ingressi nei ventidue avversari per Biella, il secondo ha prodotto la marcatura di Leuila, su azione sviluppata da una touche vinta. La maul iniziale non si è concretizzata, ma la squadra ha mantenuto il possesso, permettendo al pilone di trovare lo spunto giusto. La trasformazione di Wentzel ha fissato il parziale sul 7-43.

Secondo tempo in crescita. Biella è tornata in campo con un atteggiamento decisamente più propositivo. Dopo aver ricevuto il calcio d’inizio battuto da Vicenza, i gialloverdi hanno risalito il campo con decisione, trovando la seconda meta grazie a un calcio nello spazio di Cruciani per l’ala Dapavo, abile a raccogliere e a schiacciare in meta con sicurezza.

Al 68’, è stato il momento di gloria per Jack Foglio Bonda, protagonista per tutta la gara, autore della terza marcatura biellese. In chiusura, è arrivata anche la meta del bonus offensivo firmata da Sorbera, purtroppo non trasformata.

Le parole di coach Alberto Benettin: “Chiudiamo questa partita con un risultato decisamente pesante, e questo ci dispiace. Tuttavia, Carlo ed io avevamo chiesto alla squadra di mostrare alcuni segnali di miglioramento e, sotto certi aspetti, li abbiamo visti. Avevamo fissato due obiettivi: segnare le quattro mete per ottenere il punto di bonus e provare a vincere la partita. Il primo è stato raggiunto, il secondo purtroppo no. Dobbiamo riconoscere che siamo ancora piuttosto lontani dal livello a cui aspiriamo. Nella ripresa si è visto un atteggiamento migliore rispetto al primo tempo: abbiamo giocato con impegno e continuità fino al fischio finale, spingendo senza mai mollare. L’inizio, invece, è stato tutto in salita, con troppi blackout che hanno concesso vita facile ai nostri avversari. A Vicenza vanno i nostri complimenti: sono un’ottima squadra e lo hanno dimostrato anche oggi.

Abbiamo scelto consapevolmente di affrontare questa categoria per confrontarci alla pari con tutte le squadre del campionato. È giusto riconoscere che, al momento, siamo molto distanti da alcune di esse. Spetta a noi – prima allo staff, poi ai giocatori – fare molto di più per raggiungere il livello che ci siamo prefissati”.