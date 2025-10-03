Consiglio dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti, il Comune di Biella cerca un componente

Il Comune di Biella deve provvedere alla nomina di un componente del Consiglio dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti per il quinquennio di consiliatura regionale in corso.
In particolare occorre dichiarare: Il possesso dei requisiti previsti per l’elezione a Consigliere Comunale di cui agli art. 55 e successivi del Capo II Titolo III del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 (allegato 2); L’inesistenza delle cause di non candidabilità previste dall’art. 10 del Decreto Legislativo 31.12.2012 n. 235 (allegato 3); L’inesistenza delle cause di inconferibilità (artt. 3, 4, 7, 9) e incompatibilità (artt. 11, 12, 13) previste dal Decreto Legislativo 08.04.2013 n. 39 (allegato 4); Il possesso dei requisiti di carattere specifico.
Eventuali candidature, corredate da: curriculum vitae; dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui sopra (Modello allegato 5); fotocopia di un documento di identità; devono pervenire entro e non oltre il giorno 10/10/2025 all'indirizzo protocollo@cert.comune.biella.it
Per maggiori informazioni consultare il sito web istituzionale del Comune di Biella.