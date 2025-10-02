Dal Nord Ovest - Un sedicenne la vittima del frontale tra Barge e Cavour

È un ragazzo di Bibiana, classe 2009, la vittima dell’incidente verificatosi intorno alle 19.30 di ieri, mercoledì 1° ottobre, lungo la Strada Regionale 589 "dei Laghi di Avigliana" a Crocera di Barge, sulla strada che porta a Cavour.

Ancora da accertare le cause del sinistro, che ha visto due automobili andare a impattare frontalmente con particolare violenza. Nello scontro ha perso la vita un sedicenne nato a Vercelli e residente a Bibiana, nel Torinese.

I conducenti sono stati ricoverati in ospedale, a Savigliano e al Cto di Torino. Sulla dinamica del sinistro sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri della locale Compagnia, intervenuti sul posto insieme ai sanitari del servizio regionale di emergenza 118 e ai Vigili del Fuoco, presenti con squadre da Saluzzo e dal distaccamento volontari di Barge.

La salma del giovane è stata composta all'obitorio dell'ospedale di Savigliano a disposizione dell’autorità giudiziaria.