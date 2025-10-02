“MATCH IT NOW!” 2025: a Biella arruolati 39 nuovi potenziali donatori di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche FOTO

39 nuovi potenziali donatori è il risultato della campagna di sensibilizzazione “MATCH IT NOW!” 2025, appuntamento promosso sul territorio da ADMO Cossato-Biella - Comitato “Beatrice Rondon” e dedicato alla donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche, che si è tenuto sabato 20 settembre a Biella presso il parco commerciale Gli Orsi, in occasione della Giornata Mondiale del donatore di Midollo Osseo (World Marrow Donor Day).

Alla giornata hanno partecipato anche i volontari di AIL Fondazione Angelino e AIDO (Associazione Italiana per la Donazione di Organi, tessuti e cellule), i clown dell’organizzazione di volontariato Il Naso in Tasca e i giovani di AVIS Biella. “È stata una giornata molto proficua, con tanta affluenza da parte di ragazzi e ragazze – ha commentato Mariacristina Rondon, Presidente ADMO Cossato-Biella – segnale che, se ben informati, i giovani rispondono positivamente alle iniziative”. Sensibilizzare i giovani sul tema è fondamentale perché più potenziali donatori vengono individuati, più pazienti possono essere salvati grazie ad un trapianto ben riuscito: ADMO Cossato-Biella è da anni impegnata in questa opera e i risultati dell’attività sono tangibili. Significativo è stato l’intervento da parte di due persone che in passato sono guarite grazie al trapianto di midollo; la loro testimonianza è stata dimostrazione dell’importanza della donazione, spesso unica possibilità per continuare a vivere.

“La Direzione Generale dell’ASL BI ringrazia Mariacristina Rondon e tutti i volontari di ADMO Cossato-Biella, Comitato “Beatrice Rondon”, i volontari delle associazioni biellesi AIL Fondazione Angelino, AIDO, Il Naso in Tasca e i giovani di AVIS, che hanno collaborato insieme al coinvolgimento dei cittadini e alla buona riuscita dell’iniziativa - ha commentato il Direttore Generale ASL BI Mario Sanò – Un ringraziamento particolare va alla dottoressa Loretta Leardini e alla dottoressa Anna Maria Mangione che hanno svolto durante la giornata le attività di raccolta delle adesioni”.

Dal 1990, ADMO lavora per informare la popolazione italiana sulla donazione di midollo osseo, unica possibilità di cura per i pazienti affetti da leucemia e altre patologie del sangue, che necessitano di un trapianto per poter guarire. La donazione, che richiede una compatibilità genetica estremamente rara – solo 1 persona su 100.000 è compatibile con un paziente in attesa di trapianto – è un atto che può fare la differenza tra la vita e la morte. Requisiti per diventare donatore: avere un’età compresa tra i 18 e i 35 anni, avere un peso corporeo di almeno 50 kg, godere di buona salute. La disponibilità del donatore rimane valida fino al raggiungimento dei 55 anni. Per info: https://admo.it/come-si-dona-il-midollo-osseo/

La donazione di cellule staminali ematopoietiche avviene esclusivamente sotto rigide procedure a tutela della salute del donatore. Vi sono due modalità di donazione: da sangue periferico o dalle creste iliache del bacino (contrariamente a quanto spesso si crede, il midollo osseo non è il midollo spinale).