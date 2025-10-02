Flotilla fermata da Israele, i Pro Pal bloccano la tangenziale di Torino. E le bici arrivano a Caselle

I Pro Pal bloccano gli accessi alla Tangenziale sud di Torino. Dopo tre ore di marcia, il corteo pacifico partito questa mattina da Palazzo Nuovo ha deciso di puntare verso il mare, attraversando prima San Salvario ed il Lingotto, per poi raggiungere il Palazzo del Lavoro, corso Unità d'Italia e infine corso Trieste.

Obiettivo arrivare al confine con Moncalieri e fermare il traffico in ingresso e uscita dal capoluogo piemontese. I manifestanti hanno fatto il loro ingresso nel raccordo che porta alle autostrade. Una protesta nata dopo le operazioni di abbordaggio, ieri sera, da parte dell'esercito israeliano alla Global Sumud Flottilla.

In marcia gli universitari del polo letterario, ma anche di quello scientifico di UniTo, oltre a tantissimi studenti dei licei scientifico Einstein e delle scuole occupate. Il corteo in bicicletta, invece, ha raggiunto l'aeroporto di Caselle dove c'è la sede di Leonardo.