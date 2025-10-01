“Sportivamente insieme”, clima di festa a Verrone FOTO

«Sportivamente insieme...» l’appuntamento dedicato alle ragazze e ai ragazzi con disabilità è stata ancora una volta una festa. La manifestazione organizzata dai club di servizio della provincia, Inner wheel Biella, Inner wheel Biella Piazzo, Lions Bugella civitas, Rotary Biella, Soroptimist, con il sostegno di Inner wheel Crescentino, e con il Panathlon della presidente Anna Zumaglini in cabina di regia per la parte sportiva, è giunta quest’anno, alla sua ventesima edizione.

«Sempre con tanto entusiasmo - dice Raffaella Merlo Bilotti che per il Panathlon che ha curato impeccabile regia - i ragazzi hanno giocato suddivisi in vari gruppi fino all’ultima pallina da golf a disposizione, alla boccia per il punto decisivo, chiedendo agli istruttori ancora un po’ di tempo prima di finire la giornata e riporre palloni, bastoni, frecce».

Il ricavato della giornata sarà poi devoluto da tutti i Club, alle associazioni del Biellese che si occupano di far praticare uno sport alle persone con disabilità. A Verrone presso il Centro Sportivo Cedas Lancia, realizzata con la collaborazione del presidente Liborio Schillaci e del sindaco Gian Luca Bazzan, una giornata all’insegna dello sport per un’offerta sportiva multidisciplinare con calcio, pallavolo, bocce, padel e golf e ancora il tiro con l’arco e il calcio.

Il tutto con la collaborazione attiva e partecipe di alcune entusiaste studentesse del Liceo Sportivo dell’Iti «Q. Sella» di Biella. Terminati i giochi, un momento conviviale fra tutti i presenti, un po’ di canzoni lanciate verso lo splendido cielo tornato azzurro dopo le piogge dei giorni precedenti la manifestazione e qualche ballo, l'attesissimo momento delle premiazioni, a cura dei vari presidenti dei club cui hanno assistito anche il presidente della Provincia di Biella Emanuele Ramella Pralungo e quello della Fondazione Cassa di risparmio di Biella Michele Colombo, e a la foto di gruppo allo scadere dell’intensa giornata hanno decretato la fine di questo appuntamento e sancito l’arrivederci al prossimo anno per una rinnovata e occasione d’incontro.