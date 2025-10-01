Bocce, a Lessona è un successo il torneo benefico dell'Auser Cossato

Ha ottenuto un grande successo il torneo di bocce per beneficenza, organizzato da Auser Cossato nella giornata di sabato 27 settembre presso il Bocciodromo di Lessona.

Più di 40 partecipanti hanno reso la giornata speciale e la " prima volta" di questa iniziativa è stata molto divertente. La giornata è stata anche allietata da un bel pranzo in compagnia, sempre in un noto locale della zona.

“Grazie a tutti i partecipanti che, con la loro presenza, hanno reso possibile una raccolta fondi, che servirà a dare un piccolo sollievo ad alcune famiglie che ne hanno necessità – sottolinea il presidente Marco Abate – Un ringraziamento ulteriore al comune di Lessona e al presidente del Circolo Lessonese Giuseppe Graziola, oltre ai due direttori di gara. Questo è solo l'inizio, ci rivedremo presto con altre iniziative”.