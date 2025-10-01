Manuel Pera ai saluti, al Santuario di Oropa arriva il nuovo segretario generale Giacomo Gagliardini

Oggi i dipendenti del Santuario di Oropa e l’amministrazione hanno salutato il Segretario Generale Manuel Pera esprimendogli profonda gratitudine per il prezioso lavoro svolto in questi anni e per la collaborazione che ha contribuito alla crescita e al buon funzionamento della realtà del Santuario.

A lui sono giunti i migliori auguri per nuove soddisfazioni e successi nel prosieguo della sua carriera e del suo percorso professionale. Contestualmente, è stato dato il benvenuto al nuovo segretario generale, Giacomo Gagliardini, al quale tutto il personale e l’amministrazione augurano un proficuo lavoro, nella continuità di un impegno condiviso per la valorizzazione e la vita del Santuario di Oropa.