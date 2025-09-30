Due cercatori di funghi in difficoltà nella vicina Valsesia, uno precipita in una gola

Ieri pomeriggio i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, con la collaborazione del Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte, hanno recuperato due cercatori di funghi in difficoltà nel territorio di Rassa.

L'allarme è stato lanciato da uno dei due intorno alle 16, dopo che il suo compagno era precipitato in una gola molto profonda in una zona di bosco fitto. Considerando la posizione dei due e il fatto che l'infortunato non presentava condizioni sanitarie particolarmente critiche, sul posto è stata inviata dapprima una squadra a terra di tecnici della stazione locale.

Fortunatamente nel luogo dell'incidente era presente la rete telefonica che ha consentito di effettuare la chiamata di emergenza e di condividere la posizione GPS tramite SMS locator perchè era molto remoto e impervio. La squadra ha impiegato oltre un'ora a piedi per raggiungerlo e si è dovuta calare con manovre di corda per prestare le prime cure ai due cercatori.

Sul posto i tecnici hanno valutato che era possibile il recupero tramite elicottero e hanno attivato l'elisoccorso che, intorno alle 19, ha imbarcato i due uomini tramite verricello e li ha condotti in ospedale in codice verde, con lievi ferite e contusioni provocate dalla caduta.