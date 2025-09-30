Una passeggiata al Bocchetto Sessera nel ricordo del professor Dino Fraire

Sabato 27 settembre un gruppo di insegnanti ed ex docenti ha ricordato il collega Dino Fraire, mancato nel 2018, con una passeggiata sui luoghi dove l'insegnante biellese è scomparso nel corso di un’escursione.

Il maltempo ha un po’ limitato la partecipazione in termini di numeri ma erano presenti tra gli altri l’attuale dirigente del Liceo, Mario Massazza, il diretto predecessore Dino Gentile e anche la signora Anna, moglie del professor Fraire.

La camminata, che parte ogni anno dal Bocchetto Sessera, riprende una tradizione iniziata nel recente passato dal Liceo Avogadro di Biella, con cui la scuola intende conservare, con una giornata in compagnia, la memoria di chi fu un collega e un amico.