Bagno di folla a Fossano per il raduno Aca degli Allievi Carabinieri Ausiliari, c'è anche Biella FOTO

Era presente anche una rappresentanza biellese al raduno Aca (Allievi Carabinieri Ausiliari), andato in scena a Fossano. Nelle giornate del 27 e 28 settembre la città ha nuovamente accolto con gioia i radunati provenienti da tutta Italia e estero che si sono riversati nelle strade per incontrarsi e festeggiare quella che è stata la loro scuola da Allievi Carabinieri.

Al sabato un carosello di automezzi storici nella via principale dove hanno sfilato già i primi arrivati presenti, una foto di rito tra ex colleghi (e non) davanti al primo monumento voluto dall'organizzatore Carabiniere Ausiliario Duillio Cau e il suo staff. Domenica apertura della porta centrale per dare inizio ad una grande giornata che ha ospitato oltre 1700 "ex" Carabinieri per implotonarsi tra le vecchie compagnie e raggiungere uniti la piazza per esprimere nuovamente il solenne giuramento di fedeltà all'Arma dei Carabinieri e al Tricolore.

Tra le autorità presenti il sindaco di Fossano e il Generale di Brigata Andrea Paterna (comandante della Legione Carabinieri Piemonte e Valle D'Aosta). Inoltre, un momento di particolare commozione è stato rivolto al brigadiere capo Carlo Legrottaglie, recentemente scomparso, con la lettura, durante la cerimonia, della Preghiera del Carabiniere e la richiesta formula di prestare nuovamente il solenne giuramento.

In una soleggiata giornata di festa dopo il " sciogliete le righe" tantissime foto e video tra i partecipanti, commossi di aver rivisto i propri fratelli d'armi, riuniti in un pranzo alla mensa di un tempo dove hanno avuto luogo calorosi abbracci con l'augurio di rivedersi al prossimo raduno.