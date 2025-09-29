Dal Nord Ovest, incidente sulla SP011 causa un morto nel comune di Tronzano v.se

Intorno alle 9:00 di questa mattina 29/09/25 le squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dal distaccamento di Livorno Ferraris e quella Volontaria di Santhià sono intervenute sulla SP11 a Tronzano Vercellese per un incidente stradale che ha visto coinvolti un trattore con rimorchio ed un'autovettura.

L' intervento dei Vigili del Fuoco giunti sul posto è valso alla collaborazione per la estricazione del conducente dell'auto che era rimasto incastrato all' interno dell' abitacolo mediante tecniche T.P.S.S. ( Tecniche di Primo Soccorso Sanitario), purtroppo in un secondo momento esanime, in seguito sono stati messi in sicurezza entrambe i mezzi, mentre il conducente del trattore è stato trasportato dai sanitari intervenuti sul posto.

Presenti anche Elisoccorso di Borgosesia, Sanitari di Borgo D'Ale, la medicalizzata di Santhià, agenti dei Carabinieri e Polizia Locale.