Cordar assume a tempo pieno e indeterminato un addetto alle reti idriche

Cordar indice n. 1 selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione di n. 1 Addetto Lavori Reti Idriche presso il Settore Tecnico, Servizio Acquedotto e Fognatura con contratto a tempo pieno e indeterminato – livello di inquadramento 2° di cui al vigente C.C.N.L. per il settore Gas - acqua. Il trattamento giuridico ed economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. Gas-Acqua. Periodo di prova mesi tre effettivi.

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo quanto specificato nell’avviso, dovranno pervenire presso Cordar S.p.A. Biella Servizi – piazza Martiri della Libertà n. 13 – 13900 – BIELLA, entro e non oltre le ore 12 del giorno 20 ottobre 2025.