Biella, dalla Festa dei Bambini una lodevole donazione per il Fondo Edo Tempia

La Festa dei Bambini è sempre una bella festa. Anche se passano gli anni, anche se il tempo è variabile. Così allegra e vivace, con gli stand (che belli i nuovi gazebo del Centro servizi volontariato) raccolti intorno alla piazzetta dei giardini Zumaglini, con i giochi semplici, di una volta, ma sempre divertenti e soprattutto con loro: i bambini. «Abbiamo appena concluso l’edizione numero 24» racconta lo staff di tutti insieme per la vita, il gruppo che organizza da sempre questo evento legato al Fondo Edo Tempia e alla solidarietà.

«Eppure ci sembra sempre fantastica la loro emozione quando si presentano con la tesserina per pescare i pesciolini, fare merenda, affrontare il percorso sportivo, scegliere un piccolo premio. Una giornata di spensieratezza, di generosità, di ricordi, di incontri, di nuove e vecchie conoscenze, parole, sorrisi, di un’occhiata al meteo e al cielo, nella speranza che regga...».

E poi, appunto, c’è la solidarietà: le offerte raccolte all’ingresso domenica 21 settembre hanno permesso una donazione di 643 euro. Sosterranno il Progetto Bambini, il complesso di attività messe in campo dal Fondo Edo Tempia quando in una famiglia la vita è sconvolta dall’arrivo della malattia. Lunga è la lista della gratitudine di Tutti insieme per la vita: «Ringraziamo per l’impegno, la disponibilità e l’amicizia le società sportive che sono state al nostro fianco in questa edizione: Basket Femminile Biellese, Tennis Tavolo Biella, Scacchi Club Vallemosso e i fantastici pony del Cem di Mottalciata. Non avremmo potuto realizzare questa bella festa senza i nostri sponsor. È stato poi fondamentale l’aiuto dei ragazzi del Liceo Avogadro che, nell’ambito del Pcto, hanno scelto di fare questa bella esperienza: è stato davvero piacevole “fare squadra” insieme. Concludendo: ci siamo divertiti, non è piovuto e sono stati raccolti 643 euro a favore del Fondo Edo Tempia. E l’anno prossimo? Si replica».