A Biella la solidarietà è protagonista con la Festa dei Bambini FOTO

Giornata dedicata alle famiglie e ai più piccoli a Biella per l'edizione 2025 della Festa dei Bambini. L'evento ha avuto luogo oggi, 21 settembre, ai Giardini Zumaglini che, per l'occasione, hanno ospitato stand e attività ludiche adatte ad ogni gusto.

La manifestazione ha visto in prima fila tanti volontari che hanno allestito bancarelle e giochi interattivi, così da ricreare un'atmosfera di allegria e spensieratezza. Presenti anche molte realtà sportive del nostro territorio: dall'equitazione al basket passando al tennistavolo, agli scacchi e molte altre attività.

Ancora una volta l'obiettivo dell'iniziativa è stato nobile: raccogliere risorse per il Progetto Bambini, ovvero per il complesso di azioni messe in campo dal Fondo Edo Tempia per le famiglie con minori la cui vita viene sconvolta dalla comparsa di un tumore. Si va dal sostegno psicologico e scolastico alle terapie complementari come yoga o arteterapia per trovare sollievo ad ansia e paura ma anche il servizio di trasporti da e verso i centri di diagnosi e cura e il supporto economico.