Edisu Piemonte: 10mila euro di sostegno agli studenti universitari con disabilità gravissima

Edisu Piemonte annuncia un nuovo intervento a favore del diritto allo studio: un contributo economico di 10mila euro per gli studenti universitari con disabilità gravissima, finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca con decreto del 17 luglio 2025.

L’avviso è rivolto agli studenti con certificazione ai sensi della Legge 104/92 (art. 3, comma 3), regolarmente iscritti per l’anno accademico 2025/26 a un ateneo o a un istituto AFAM del Piemonte. Le domande, disponibili sul sito di Edisu, potranno essere presentate dal 22 settembre al 15 ottobre 2025 (entro le ore 12).

Il contributo prevede un assegno di cura forfettario pari a 10mila euro per l’anno accademico in corso, a copertura dei costi di assistenza sostenuti attraverso personale qualificato assunto con contratto regolare di almeno 10 mesi, tra settembre 2025 e luglio 2026.

Le richieste idonee saranno raccolte da Edisu e trasmesse al Mur, che assegnerà le risorse necessarie. L’erogazione del contributo avverrà solo dopo l’accredito ministeriale; qualora i fondi disponibili non fossero sufficienti, sarà applicato l’ordine cronologico di arrivo delle domande.

“Offrendo un aiuto agli studenti con disabilità gravissima e alle loro famiglie per sostenerli nel percorso universitario, la partecipazione al bando riconferma la nostra sollecitudine a sfruttare ogni opportunità per l’effettiva fruizione del diritto allo studio nella sua dimensione universalistica e inclusiva”, dichiara la presidente di Edisu Piemonte, Roberta Piano.

Sottolinea infine Elena Chiorino, vicepresidente della Regione Piemonte e assessore al Diritto allo Studio Universitario: “Il diritto allo studio deve essere realmente accessibile a tutti, senza eccezioni. Investire sull’inclusione significa investire sul futuro, sul talento e sul libero accesso allo studio dei nostri giovani, che sono una risorsa preziosa per la Nazione”.