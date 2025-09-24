Droni sulla Flotilla e Torino risponde. Corteo da piazza Castello: "Blocchiamo tutto"

"Teniamoci pronti, se bloccano la Flotilla blocchiamo tutto". E così, dopo gli ennesimi attacchi con droni alle barche che stanno veleggiando verso Gaza, l'ennesima manifestazione a sostegno della missione umanitaria.

Dopo il corteo di sabato, dopo lo sciopero di lunedì, anche oggi Torino è scesa in piazza per la Palestina. Non il mare di persone scese in strada nelle altre manifestazioni, ma comunque qualche migliaio di torinesi si è ritrovato in piazza Castello a partire dalle 18, di fronte alla Prefettura protetta dai carabinieri.

Dopo l'occupazione dei binari dì Porta Nuova nel pomeriggio di lunedì, oggi le autorità hanno blindato la stazione, chiudendo i cancelli della stazione della metro. Stessa sorte per Porta Susa.

"L'abbiamo detto che appena avessero toccato la Flotilla saremmo tornati in piazza - hanno detto gli organizzatori della manifestazione - e il minimo che possiamo fare è la mobilitazione permanente". Il corteo, organizzato questa mattina in risposta all'attacco subito dalla Flotilla, è partito alle 19 in direzione via Micca.