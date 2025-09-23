Bocce, squadre biellesi in campo: ecco i risultati

Sui campi di Salassa nel Canavesano, Il Crc Gaglianico ha bissato il secondo posto conquistato lo scorso anno a Venezia in Coppa Italia. Ha vinto la Brb Ivrea con un percorso netto: in quattro incontri la squadra eporediese ha realizzato 24 punti senza subirne, in pratica li ha vinti tutti 6 a 0. Il Crc Gaglianico dopo aver perso ad inizio della poule contro Noventa Venezia 2-4, ha poi vinto il recupero contro Pash Pordenone 5-1, Nella partita del recupero ha incontrato nuovamente Noventa e questa volta ha vinto 6-0. In semifinale la netta vittoria contro La Perosina 6-0, poi in finale contro i padroni di casa della Brb il risultato è stato di 0-6. Direttore di gara Claudio Marchisio, con i biellesi Livio Debernardi e Massimo Vergano.

Domenica scorsa si sono conclusi i campionati Alto Piemonte 2025. A Crescentino per la categoria C, successo della Valle Elvo con Mario Melis, Sergio Algarotti, seconda la Valle Vigezzo con Luigino Patritti, Luca Barbieri. Terzo posto per Piatto Sport con Massimo Crida, Massimo Massazza e Circolo Italia Ponderanese con Francesco Scarparo, Renato Mercandino. Ha arbitrato Gianfranco Poli. La categoria D era in campo a Buronzo, qui si è imposta la Valle Mosso Mossese con Imerio Pietrobon, Franco Salgarella, davanti alla Quaronese con Bruno Allegra, Santino Rotti. Sul podio in terza posizione: Valle Mosso Mossese con Stefano Lora Moretto, Mario Iacchini e Novara Bocce con Mauro Marchetti, Clemente Carfora. Arbitro Vilmer Bullano.

Nella finale interregionale del campionato di Terza categoria, la Valdenghese è stata eliminata solo dopo lo spareggio dalla Genovese 2-3, dopo che la partita era terminata sul punteggio di 8-8. Mancano tre quadrette per completare i tabelloni dei tornei notturni che inizieranno il 14, 15 e 16 ottobre. C'è ancora un posto per quello del martedi (8 BBDD-CCCC) a Buronzo, uno per il mercoledi a Biella (16 CCDD) ed uno per il giovedi a Buronzo (8 CCDD).