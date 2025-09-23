Nel mondo a venire 2025, a Biella il festival dell’innovazione responsabile

Tre giornate di formazione, ispirazione e confronto con incontri, workshop e talk dedicati a imprese, professionisti, startup e studenti. Da giovedì 2 a sabato 4 ottobre 2025, Biella ospiterà presso il Lanificio Maurizio Sella il festival “Nel mondo a venire”, promosso da Sellalab, la piattaforma di innovazione a impatto del gruppo Sella.

L’evento, realizzato in collaborazione con Btrees, Stackers Design Studio e Stractegy, prosegue il percorso avviato nelle precedenti edizioni di BiDigital e ha l’obiettivo di promuovere la cultura dell’impatto positivo sul territorio attraverso tecnologia, imprenditorialità e comunicazione. L’edizione 2025 si concentra su tre tematiche principali per offrire una visione completa del mondo che verrà.

Si parlerà di intelligenza artificiale e tecnologia umana, con interventi mirati su come l’AI possa integrarsi nei processi aziendali e culturali in modo personalizzato e strategico. Al centro ci sarà anche la crescita personale e generazionale, con talk che affrontano la resilienza, la trasformazione e il branding come espressione di identità e coerenza. L’evento esplorerà, inoltre, il tema dell’impatto positivo, presentando esempi concreti di come l’innovazione responsabile, imprenditorialità e creatività possano favorire il cambiamento nelle imprese e nella società. “Nel mondo a venire” si articola in tre giornate.

Giovedì 2 ottobre il festival farà tappa a Città Studi insieme a SBIR (Scuole Biellesi In Rete) con una mattinata dedicata agli studenti delle ultime classi delle scuole superiori. Giovedì 2 e venerdì 3 ottobre spazio alle imprese con 5 workshop rivolti ai professionisti sui temi della leadership consapevole, dell’ultra-comunicazione, del personal branding, della competitività e dell’intelligenza artificiale.

La giornata di sabato 4 ottobre, dalle 9.30 alle 17.30 negli spazi del Lanificio Maurizio Sella, si aprirà con i saluti istituzionali e l’intervento di Andrea Tessera, Chief Innovation Officer Sella, che offrirà una panoramica sull’innovazione all’interno del Gruppo e un focus sull’impatto dell’intelligenza artificiale su imprese e persone. A seguire interverranno esperti delle diverse tematiche trattate, capaci di ispirare e far nascere riflessioni profonde sul futuro.

Tra questi Rudy Bandiera, che affronterà il tema della comunicazione come superpotere; Daniele Barbone, Ceo di Acqua Novara e VCO, porterà una riflessione concreta sulla sostenibilità come leva strategica; Giada Franceschini si soffermerà sull’utilizzo dell’AI, mentre Nadia Lauricella parlerà di trasformazione e impatto personale; Duccio Travaglini, Forbes Under 30, si occuperà di rigenerazione in ambito moda; Francesco Pio Manca, unico finalista italiano del “Global Student Prize”, inviterà i più giovani a perseguire i propri sogni; Sebastien Poulin, Linkedin Top Voice, affronterà il tema della forza dell’innovazione; Riccardo Scandellari approfondirà la questione del personal branding; Margherita Tercon, sarà protagonista di un monologo sulla crescita e la resilienza; Linda Villano, tra le “Forbes 100 Women of Success”, racconterà come l’innovazione responsabile sia una guida per il cambiamento, mentre Giada Franceschini ci parlerà di AI e delle sue declinazioni per le imprese.

Per partecipare è necessario iscriversi direttamente sul sito Nel mondo a venire dove è possibile consultare il programma completo e avere tutti i dettagli dell’evento.