 / SPORT

SPORT | 22 settembre 2025, 17:30

Paolo Garizio terzo alla finale italiana di Natural Bodybuilding FOTO

La preparazione è iniziata a gennaio con un mix di Bodybuilding e workout metabolici presso la sua palestra

Paolo Garizio terzo alla finale italiana di Natural Bodybuilding

Paolo Garizio terzo alla finale italiana di Natural Bodybuilding

Il biellese Paolo Garizio ha conquistato il terzo posto di categoria alla finale italiana di Natural Bodybuilding organizzata dalla FCFN, disputata sabato 20 settembre a Bologna.

A giugno Garizio aveva vinto la sua categoria “HP Tall” al Trofeo Hero’s Builder di Milano, ottenendo la qualificazione alla finale nazionale. Ora lo aspetta la finale europea in Germania il 2 novembre.

La preparazione è iniziata a gennaio con un mix di Bodybuilding e workout metabolici presso la sua palestra, la Hero Club di Biella (Via Milano 82). Fondamentale, racconta l’atleta, il sostegno della compagna Karen Feliz Salazar e dello staff della palestra.

Paolo Garizio terzo alla finale italiana di Natural Bodybuilding

Paolo Garizio terzo alla finale italiana di Natural Bodybuilding

Paolo Garizio terzo alla finale italiana di Natural Bodybuilding

Paolo Garizio terzo alla finale italiana di Natural Bodybuilding

Paolo Garizio terzo alla finale italiana di Natural Bodybuilding

Paolo Garizio terzo alla finale italiana di Natural Bodybuilding

Paolo Garizio terzo alla finale italiana di Natural Bodybuilding

Paolo Garizio terzo alla finale italiana di Natural Bodybuilding

Paolo Garizio terzo alla finale italiana di Natural Bodybuilding

Paolo Garizio terzo alla finale italiana di Natural Bodybuilding

Paolo Garizio terzo alla finale italiana di Natural Bodybuilding

Paolo Garizio terzo alla finale italiana di Natural Bodybuilding

Paolo Garizio terzo alla finale italiana di Natural Bodybuilding

Paolo Garizio terzo alla finale italiana di Natural Bodybuilding

Paolo Garizio terzo alla finale italiana di Natural Bodybuilding

Paolo Garizio terzo alla finale italiana di Natural Bodybuilding

Paolo Garizio terzo alla finale italiana di Natural Bodybuilding

Paolo Garizio terzo alla finale italiana di Natural Bodybuilding

c.s., s.zo.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore