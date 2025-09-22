Dolore nel Biellese, è morto Sergio Foglia Taverna: il ricordo di Carlo Piacenza

Lutto nel mondo imprenditoriale biellese. Nella giornata odierna è mancato Sergio Foglia Taverna all'età di 76 anni. Ne avrebbe compiuti 77 a ottobre.

A ricordarne la figura Carlo Piacenza, numero uno del gruppo con sede a Pollone: “È stata una persona fondamentale per la nostra azienda, dove è stato direttore generale fino al pensionamento. E’ stato assunto da mio papà, ha lavorato una vita accanto a me e oggi con i miei figli, accompagnandoci per tre generazioni: è stato una colonna per tutti noi per la sua professionalità e la sua umanità. Lo ricordiamo come una persona di grande onestà e rettitudine, dedito alla famiglia e al lavoro".

Ha anche dedicato il suo impegno anche al Gomitolo Rosa, all’interno del Comitato Tecnico Scientifico e all’associazione Agenzia Lane d’Italia, di cui era socio. "E’ stato inoltre insignito della Stella al Merito del Lavoro proprio per la sua lunga carriera in Piacenza ed è stato viceconsole del Consolato Provinciale dei Maestri del Lavoro di Biella - sottolinea Piacenza - Lo ricordiamo con grande affetto e ci stringiamo in questo doloroso momento a tutta la sua famiglia”.

La veglia di preghiera verrà recitata nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta di Vigliano Biellese alle 18 di domani. Sempre qui avranno luogo i funerali, affidati all'Impresa Funebre Bonino, alle 15 di mercoledì 24 settembre.