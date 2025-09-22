Dal nord ovest: Ordine e legalità a Cameri, chiuso per 7 giorni un bar dopo indagini accurate

La Questura di Novara ha disposto la chiusura per sette giorni di un locale a Cameri, applicando l’articolo 100 del T.U.L.P.S., al termine di una scrupolosa attività istruttoria condotta dalla Polizia Giudiziaria.

L’indagine, sviluppata grazie a segnalazioni dei residenti, testimonianze dirette e materiale video, ha evidenziato una situazione caratterizzata da rumori molesti, schiamazzi, episodi di violenza e degrado urbano: un contesto che, se ignorato, avrebbe compromesso la qualità della vita dei cittadini e la fiducia nelle istituzioni.

A coordinare l’operazione è stato l’Ispettore Roberto Delli Carri, Ufficiale di Polizia Giudiziaria, che con determinazione ha trasformato le lamentele della comunità in atti formali solidi e inattaccabili sul piano giuridico, trasmessi poi all’Autorità di pubblica sicurezza.

L’ordinanza di chiusura non è soltanto una misura per ristabilire ordine e sicurezza, ma rappresenta anche un riconoscimento del lavoro della Polizia Giudiziaria di Cameri, capace di agire con rigore, fermezza e autentico senso dello Stato.

In un tempo in cui troppo spesso atteggiamenti contrari alla convivenza civile vengono tollerati, l’azione della Polizia Giudiziaria ricorda che la legalità non è un concetto astratto, ma un impegno quotidiano: a Cameri c’è chi tutela davvero i cittadini, senza cedere a pressioni né compromessi.