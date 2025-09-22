Dalla Scozia al Biellese, nuovi residenti in Valle Cervo grazie a un programma televisivo

Ancora una volta la Valle Cervo è protagonista assoluta di una bella storia locale. Da circa un anno una famiglia di origine indiana ma residente in Scozia, nel Regno Unito, ha scelto di trasferirsi per alcuni mesi all’anno a Quittengo, suggestivo borgo del comune di Campiglia Cervo, dopo aver visto un programma televisivo.

Sono padre e figlio, si chiamano Talvinder e Balbir e, negli ultimi tempi, gli abitanti della zona gli hanno notati ai diversi appuntamenti culturali della stagione estiva. “Siamo rimasti molto colpiti dalla bellezza della vallata – spiegano ai nostri taccuini – Siamo giunti in Piemonte dopo aver visto una puntata di una trasmissione molto in voga in Gran Bretagna che mostra abitazioni a prezzi molto convenienti situate in diversi angoli del mondo. La scorsa estate abbiamo visitato queste zone per un primo soggiorno, poi nell'ottobre di un anno fa abbiamo deciso di acquistare una casa proprio a Quittengo”.

Perchè attratti dalla natura e dalla tranquillità del posto, specialmente durante i mesi più caldi dell'anno. “Ci piace il torrente Cervo, l’acqua è pulita e i paesaggi sono incredibili” raccontano entusiasti. Oltre a visitare i luoghi circostanti, hanno in programma di esplorare altre mete del Piemonte, condividendo l’esperienza anche con le persone care e conoscenti. “Una nostra amica, che vive dall'altra parte del mondo ci ha già informati che verrà in Valle Cervo tra qualche settimana – confidano – Non vediamo l'ora che sia qui”.

Questa è una delle tante testimonianze raccolte in questi anni che conferma, ancora una volta, come i borghi biellesi possano attrarre nuovi abitanti e avere una risonanza internazionale capace di intercettare i gusti dei visitatori.