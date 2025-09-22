Biella, incontro con il Lions Bugella Civitas: si parla del restauro del giardino di Palazzo La Marmora

“Palazzo La Marmora e il suo giardino ritrovato” sono stati al centro dell'incontro organizzato dal Lions Biella Bugella Civitas che si è svolto mercoledì scorso al Circolo Sociale.

Ospite della serata, infatti, Francesco Alberti La Marmora, discendente della nobile famiglia biellese, che ha illustrato alle socie e agli ospiti presenti le fasi dell'accurato restauro degli spazi verdi nella storica dimora, effettuato soprattutto grazie ai finanziamenti del PNRR, ed eseguito egregiamente dalle maestranze, dagli architetti e dagli ingegneri che ne hanno studiato la storia, risalente al Rinascimento, e la struttura, ormai decisamente degradata.

I giardini e il ninfeo di Palazzo La Marmora, accuratamente ristrutturati e trasformati, sono stati inaugurati il 13 giugno scorso aprendo le porte alla cittadinanza e ai turisti. “E' stata una scommessa e l'abbiamo vinta”, ha sottolineato con soddisfazione Alberti La Marmora, auspicando una fruizione sempre più libera del magnifico giardino del Piazzo.