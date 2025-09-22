Anche nel Biellese si impara a fare l'operatore selezionato per il controllo del cinghiale

L’Ente di Gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore organizza un corso finalizzato all’abilitazione di volontari esterni quali coadiutori per il controllo della specie cinghiale all’interno delle aree protette della Regione Piemonte.

Il corso è aperto a tutti, ma sarà data priorità nell'iscrizione agli aspiranti operatori attivi nelle Aree Protette dell'Ente (nelle province di Novara, Vercelli, Biella, VCO). La domanda, su apposito modulo, deve essere inviata entro e non oltre le ore 24 del 30 settembre 2025, esclusivamente via e-mail, all’indirizzo: parcoticinolagomaggiore@pec-mail.it

L'Avviso, il Programma del corso e il Modulo di iscrizione sono disponibili sul sito dell'ente.