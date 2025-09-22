Cantiere di lavoro per 20 operai disoccupati nel Biellese Orientale

L’Unione Montana dei comuni del Biellese Orientale attiva un cantiere di lavoro per 20 operai disoccupati iscritti al CPI di Biella. La durata è di 260 giornate (5 ore al giorno, 5 giorni a settimana) per un'indennità giornaliera pari 29,42 euro (al lordo ritenute). Possono partecipare i residenti nei comuni: Coggiola, Crevacuore, Pettinengo, Pray, Quaregna Cerreto, Sostegno, Valdengo e Valdilana.
