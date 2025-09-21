Lutto a Strona per la morte dell'architetto Rinaldo Biasetti, già consigliere comunale e pittore

Comunità di Strona in lutto per la morte dell'architetto Rinaldo Biasetti, mancato nei giorni scorsi all'età di 73 anni. Era molto attivo nella vita amministrativa del paese tanto da ricoprire negli ultimi anni il ruolo di consigliere comunale nei primi due mandati del sindaco Davide Cappio (2014-2024).

Inoltre, è stato un apprezzato e stimato pittore dall'animo gentile. A stringersi al dolore dei familiari, oltre ai parenti e agli amici, anche l'amministrazione comunale assieme ai dipendenti. I funerali hanno avuto luogo nel pomeriggio di ieri, 20 settembre, nella chiesa parrocchiale del paese, che ha visto la presenza di molti cittadini, giunti per porgergli l'ultimo saluto.