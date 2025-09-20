Boccia d’Oro 2025: Burcina e Romagnanese trionfano nelle rispettive categorie

Il prestigioso torneo Boccia d’Oro 2025 si è concluso con i successi della Burcina in Prima categoria e della Romagnanese in Seconda, protagoniste di un’edizione combattuta e ricca di emozioni.

Prima categoria: dominio Burcina

La Burcina ha imposto la propria supremazia in Prima categoria, chiudendo i sei incontri in programma con 22 punti. Alle sue spalle, la Piatto Sport ’92 con 21 punti e il Circolo Italia Ponderanese con 18.

A seguire, nella classifica finale: San Secondo Bennese (12), Ternenghese Ronchese e Jolly Club (9), Crc Gaglianico (7), Valle Elvo e Romagnanese (5).

Seconda categoria: vittoria Romagnanese

In Seconda categoria la spunta la Romagnanese, che ha totalizzato 17 punti, precedendo di misura il Jolly Club (16). Sul gradino più basso del podio la Burcina, che con 12 punti ha superato la Ternenghese Ronchese soltanto grazie a una migliore differenza punti (54 contro 53).

Completano la graduatoria: Cossato Bocce (11), Valle Mosso Mossese (10) e Bocce Valdengo (6).

Classifica generale

Sommando i risultati delle due categorie, la Burcina conquista la classifica generale con 34 punti, confermandosi società di riferimento del movimento. Dietro di lei: Jolly Club (25), Romagnanese (22), Piatto Sport e Ternenghese Ronchese (21), Circolo Italia Ponderanese (18), San Secondo Bennese (12), Cossato Bocce (11), Valle Mosso Mossese (10), Crc Gaglianico (7), Bocce Valdengo (6) e Valle Elvo (5).

Il Comitato di Biella ha annunciato che a breve si terrà una serata dedicata alle premiazioni e alla presentazione dell’edizione 2026 della Boccia d’Oro.

Gara notturna a terne CDD

Nell’ambito delle manifestazioni collaterali, si è svolta anche la gara notturna a terne CDD, organizzata dalla Burcina. La vittoria è andata al Circolo Italia Ponderanese con la formazione composta da Francesco Scarparo, Renato Riva e Pier Giorgio Vigna.

Secondo posto per la Burcina con Enrico Abrami, Giancarlo Milan e Fausto Pomini.

Alla competizione hanno preso parte 17 formazioni, sotto la direzione arbitrale di Ettore Levis e Sergio Tamagno.