Aperitivo finanziario a Biella: strategie di investimento semplici e replicabili

Un’occasione per avvicinarsi al mondo degli investimenti o consolidare le proprie conoscenze. Giovedì 25 settembre alle ore 19:15 si terrà a Biella, presso Second The Apartment in viale Matteotti 13, un nuovo appuntamento con l’“Aperitivo Finanziario”, organizzato dal consulente indipendente Andrea Fabbris.

Il tema dell’incontro sarà: “Portafogli di investimento: soluzioni semplici, profittevoli e facilmente replicabili”. Durante la serata, i partecipanti avranno l’opportunità di approfondire strategie pratiche per la creazione di portafogli efficienti, con un approccio chiaro e immediatamente applicabile.

La formula dell’evento unisce conferenza e convivialità: al termine dell’intervento è previsto un apericena con drink al costo di 15 euro.

Per prendere parte alla serata è richiesta la prenotazione entro martedì 23 settembre ai numeri 327 410 7837 o 328 213 2772.

L'appuntamento coniuga formazione finanziaria e networking, pensato per chi desidera comprendere meglio le dinamiche degli investimenti o affinare le proprie competenze in materia.