Dal Nord-ovest, soccorsi cercatori di funghi: tre interventi nei boschi piemontesi

Una giornata intensa per il Reparto Volo dei Vigili del Fuoco della Lombardia, impegnato in più interventi di soccorso in ambiente impervio. Tutti i casi hanno riguardato cercatori di funghi in difficoltà.

In mattinata l’elicottero “Drago” è intervenuto a Gravellona Toce (VB) per il recupero di una persona. Nel pomeriggio, invece, si sono resi necessari due ulteriori interventi: il primo a Malesco (VB) e il secondo a Scopa (VC), in Valsesia.

In tutte le operazioni è stata determinante la tecnologia IMSI Catcher di bordo, che ha permesso di localizzare rapidamente i dispersi attraverso la triangolazione del segnale telefonico. A Scopa, la persona soccorsa è stata ritrovata ferita: dopo l’individuazione da parte dell’elicottero dei vigili del fuoco, il recupero è stato effettuato da un elicottero del servizio sanitario regionale.

Le elaborazioni dei dati telefonici sono state curate dall’Ufficio IMSI Catcher della Direzione Regionale Vigili del Fuoco Lombardia, attivato nella stessa giornata per ben otto ricerche, a supporto tecnico dei Comandi della Sardegna, del Piemonte e della Toscana.

Il coordinamento tra unità di volo, squadre a terra e tecnologie avanzate si conferma decisivo per garantire soccorsi tempestivi ed efficaci in aree montane e boschive. Gli interventi sono stati condotti in collaborazione con i militari del SAGF e i tecnici del CNSAS.