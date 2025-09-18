A Campiglia Cervo si impara il Qi Gong

Nuova iniziativa dell'Associazione Crescere in Valle. Sabato 20 settembre, alle 16, al Circolo Valet di frazione Asmara, a Campiglia Cervo, avrà luogo la presentazione del corso di Qi Gong, l'antica pratica cinese che combina esercizi fisici lenti e fluidi, unite a tecniche di respirazione profonda, concentrazione mentale e meditazione per armonizzare l'energia vitale del corpo migliorando il benessere psicofisico. Sarà presente il maestro Matteo Di Stadio. Per info: 370.3134476.
giovedì 18 settembre
mercoledì 17 settembre
martedì 16 settembre
lunedì 15 settembre
domenica 14 settembre
