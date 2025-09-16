Biella, guardrail rotto al Vandorno, il Comune pronto a intervenire FOTO e VIDEO

"E' arrivato il momento di sistemare questo guardrail perché tra poco nevicherà e quando dico tra poco significa che il tempo passa molto in fretta e quindi invito le autorità comunali a prendere i dovuti provvedimenti".

Inizia così il video di un lettore che fa riferimento a un guardrail sfondato con molta probabilità da un mezzo in seguito a un incidente che al momento non è ancora stato riparato e al suo posto sono stati messe delle transenne.

All'appello risponde l'assessore ai Parchi e Giardini e ai Lavori Pubblici Cristiano Franceschini: "Siamo perfettamente al corrente della situazione, tanto è vero che sono già state trovate le risorse per intervenire e l'opera di ripristino è stata messa in programma, tra le priorità".