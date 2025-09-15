Tor330: Collé costretto al ritiro, primo il francese Victor

Nel Tor330, spicca un altro atleta al primo posto: il francese Richard Victor, che ha guadagnato terreno rispetto all’italiano Franco Collé che è stato costretto a ritirarsi sembra per un problema agli occhi. Secondo Martin Perrier, che ha superato Simone Corsini.



Nel frattempo, il fronte biellese si è leggermente modificato: Martino Platini si è piazzato 266°, Riccardo Eulogio (280°), Chiara Tallia (456°), Giovanni Mozzone (514°), Enrico Correale (544°), Edoardo Bernascone (659°), Manuel Rodriguez (678°), Iacopo Falanga (844°), Paolo Borra (912°), Luca Travostino (969°), Gregorio Reda (983°) e Uwe Dietmar Eichert (1011°).

Il Tor450 vede il ritiro del biellese Alberto Parolin, che non proseguirà la gara. Alfio Rinaldo si piazza 130°, seguito da Rodolfo De Colle (131°). Riccardo Girardi si trova in 140° posizione.