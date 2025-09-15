Comunità di Santo Stefano in fesa alla casa del Pian Paris FOTO

Domenica 14 settembre la comunità di Santo Stefano ha vissuto un momento di festa all’insegna dell’incontro alla casa del Pian Paris.

La casa del Pian Paris, di proprietà del Seminario Vescovile, situata poco distante dalla Trappa di Sordevolo, da più di vent’anni è gestita dalla parrocchia di Santo Stefano garantendone l’accoglienza di molti gruppi non solo della parrocchia ma anche della Diocesi e oltre.

La Santa Messa celebrata in occasione della festa dell’Esaltazione della Santa Croce ha preso spunto dall’opera posizionata da Paolo Barichello presso la casa: “La croce che respira”. Non solo un’opera da osservare, ma un gesto da compiere, un respiro da condividere, un dialogo silenzioso che si rinnova nel tempo. La grande croce in metallo accoglierà i pensieri, le preghiere, le domande e i ringraziamenti di chi sosterà davanti attraverso un’apertura dove potrà essere inserito lo scritto. Alla base della croce, un piccolo cassetto custodisce i biglietti da compilare e la matita: tutto è pronto per accogliere ciò che nasce dal cuore.

Al termine della Santa Messa è stata inaugurata l’area giochi completamente rinnovata e messa in sicurezza grazie all’impegno della Parrocchia Santo Stefano con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella rappresentata dall’arch. Gelsomina Passadore e del Lions Club Biella Host con la sua presidente la dott.ssa Paola Aglietta e del tesoriere dott. Massimiliano Pietra. A loro è andato il ringraziamento di tutti i presenti. Una merenda di fraternità ha lasciato la gioia di ritrovarsi insieme in un luogo di incontro, condivisione e crescita importante per la parrocchia e per generazioni di ragazzi e giovani.