Dal Nord Ovest – Non rientra da un'escursione, scatta l'allarme: ritrovato salvo

È stato ritrovato da poco l'escursionista disperso nel comune di Chiusa di Pesio. L'uomo era partito questa mattina dal Gias Vaccarile per un'escursione e non aveva fatto ritorno allarmando i familiari.

La chiamata è stata lanciata intorno alle 15.30, il centro di coordinamento delle ricerche si è insediato al Villaggio d'Ardua dove sono giunti i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco con l'elicottero e i Carabinieri.

Grazie a un'indicazione del personale guardiaparco delle Aree Protette delle Alpi Marittime che aveva incrociato l'uomo nella tarda mattinata si sono effettuati alcuni sorvoli che hanno dato esito positivo. L'escursionista è stato recuperato dall'elicottero dei Vvf e trasferito a valle dove è stato consegnato a un'autoambulanza per ulteriori controlli in ospedale.