Pollone, oggi festa con il tradizionale Minigiro del Trofeo Jean Marc Mosca FOTO

Sono una quarantina tra bambini e ragazzi tra gli 0 ai 14 anni che oggi sabato 13 settembre hanno partecipato al tradizionale Minigiro, del Trofeo Jean Marc Mosca, giunto alla 27ª edizione.

Organizzato dal Gruppo A.N.A. e dalla Pro Loco di Pollone, in concomitanza con la festa patronale di San Eusebio, con il patrocinio del Comune di Pollone, l'evento resta sempre un evento molto atteso dalla comunità di Pollone ma non solo.

Al termine della manifestazione a tutti i bimbi è stata offerta una gustosa merenda alla quale è seguita la distribuzione dei premi.

Giovedì scorso si era invece svolta sempre a Pollone una corsa non competitiva e a una camminata ludico-motoria serale di 5 km lungo le vie di Pollone.