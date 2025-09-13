Biella, truffa da 10mila euro con finto maresciallo dei Carabinieri

Ieri mattina, venerdì 12 settembre, presso la stazione di Biella, un uomo di circa sessant’anni è stato vittima di una truffa. Tutto è iniziato con un sms, apparentemente proveniente da un servizio di assistenza clienti, che segnalava un tentativo di bonifico sospetto dal suo conto corrente.
Nel messaggio era riportato un numero da contattare: rispondeva un uomo che si qualificava come maresciallo dei Carabinieri. Quest’ultimo convinceva la vittima a recarsi presso il proprio istituto bancario per effettuare un bonifico di importo consistente, vicino ai 10.000 euro, a favore di un conto corrente fornito al telefono.
Il finto maresciallo, mantenendo costantemente il contatto con l’uomo, lo invitava a procedere con ulteriori operazioni. La vittima ne eseguiva un altro di importo più contenuto, prima di accorgersi dell’inganno.
Sono in corso le indagini, seguite dalla stazione dei Carabinieri di Biella. Si ricorda che i Carabinieri non invitano mai i cittadini a effettuare bonifici, né a recarsi in banca o utilizzare l’internet banking per casi di presunti incidenti o tentativi di frode. In questo caso, dal presunto bonifico sospetto si è passati a un vero bonifico, purtroppo reale.