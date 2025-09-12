Ramella Pralungo nel gruppo di lavoro Nazionale per la revisione della Legge Delrio

Il Presidente della Provincia di Biella, Emanuele Ramella Pralungo, è stato nominato come rappresentante dell’Unione delle Province d’Italia – UPI nel gruppo di lavoro istituito dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Il gruppo, composto da rappresentanti UPI e delle Regioni, avrà il compito di avviare una riflessione congiunta sulla proposta UPI per il riordino delle funzioni attribuite alle Province, con l’obiettivo di giungere a un percorso condiviso di revisione dell’attuazione regionale della Legge 56/14 (cosiddetta “Legge Delrio”).

Si tratta di un’iniziativa politica di grande rilievo, fortemente voluta da UPI e resa possibile grazie al lavoro di confronto e pressione condotto in questi anni. Il tavolo rappresenta una concreta opportunità per avviare quella necessaria revisione della Legge Delrio che da tempo viene auspicata da Amministratori locali e Istituzioni e avrà l’obiettivo di trovare risposte concrete per restituire alle Province un ruolo centrale e adeguato alle esigenze dei territori.

L’attuazione della Legge Delrio si è rivelata problematica anche per le Regioni, che si sono trovate a legiferare in una fase caratterizzata da grande incertezza normativa e istituzionale. L’avvio di questo tavolo nell’ambito della Conferenza delle Regioni, organismo che le rappresenta tutte, è quindi un segnale molto importante della crescente sensibilità istituzionale verso il ruolo delle Province, maturata anche alla luce delle criticità emerse all’interno dei sistemi regionali.

Il Presidente Ramella Pralungo è stato indicato tra i quattro rappresentanti UPI designati a partecipare al gruppo di lavoro, insieme a: Angelo Caruso, Vicepresidente UPI e Presidente della Provincia dell’Aquila; Luca Santambrogio, Presidente della Provincia di Monza Brianza e di UPI Lombardia; Giorgio Zanni, Presidente della Provincia di Reggio Emilia e di UPI Emilia-Romagna.

“Sono onorato di essere stato scelto per rappresentare le Province italiane in un contesto così rilevante – ha dichiarato Il Presidente della Provincia di Biella, Emanuele Ramella Pralungo –. La revisione della Legge Delrio è una sfida strategica per il futuro dei nostri Enti, e questa è un’occasione concreta per restituire alle Province un ruolo pienamente riconosciuto, con funzioni chiare e risorse adeguate. Il mio impegno sarà massimo per portare al tavolo il punto di vista dei territori, in particolare di quelli più piccoli, come quello della Provincia di Biella. Sono convinto che, attraverso un confronto serio e costruttivo, questo tavolo saprà offrire risposte concrete e condivise alle tante esigenze espresse”.

La partecipazione del Presidente Ramella Pralungo al gruppo di lavoro rappresenta un segnale positivo per tutto il territorio biellese, che potrà così contribuire in modo diretto alla definizione di un nuovo assetto per il governo locale.