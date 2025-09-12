Ddl montagna, Simonetti: “Ok definitivo, è grande successo Lega”

Il Senato ha approvato in via definitiva la legge per valorizzare la vera montagna. Un testo che prevede risorse concrete e misure efficaci a supporto dei territori montani sia economico che di sviluppo complessivo, al fine di mantenerli vivi. “E' un grande successo della Lega e del centrodestra di governo - dichiara il segretario provinciale Roberto Simonetti - a cui il nostro territorio potrà beneficiare”.

Sono previste iniziative per ridurre i divari economici e sociali e a garantire l'accesso ai servizi pubblici come istruzione e sanità senza dimenticare l'accesso a poste, banche, farmacie. Si introducono misure contro lo spopolamento rivolte a giovani e famiglie, per stimolare la natalità e la residenzialità, includendo anche incentivi alle imprese. Attenzione particolare alle tematiche ambientali e all'ecosistema montano, patrimonio da proteggere e salvaguardare.

"A disposizione delle politiche per la montagna sono stanziati oltre 200 milioni - continua Simonetti - Importo mai dedicato in precedenza per la vera montagna. La Lega ha preso un impegno con le zone e le genti di montagna e rispettare questo impegno è sempre stata la nostra stella polare. O, in questo caso, la nostra stella alpina. Nel breve periodo sarà nostra premura organizzare una serata dedicata alla spiegazione della nuova norma legislativa”.