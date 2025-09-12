 / POLITICA

POLITICA | 12 settembre 2025, 07:30

Ddl montagna, Simonetti: “Ok definitivo, è grande successo Lega”

lega simonetti

Ddl montagna, Simonetti: “Ok definitivo, è grande successo Lega”

Il Senato ha approvato in via definitiva la legge per valorizzare la vera montagna. Un testo che prevede risorse concrete e misure efficaci a supporto dei territori montani sia economico che di sviluppo complessivo, al fine di mantenerli vivi.  “E' un grande successo della Lega e del centrodestra di governo - dichiara il segretario provinciale Roberto Simonetti - a cui il nostro territorio potrà beneficiare”.

Sono previste iniziative per ridurre i divari economici e sociali e a garantire l'accesso ai servizi pubblici come istruzione e sanità senza dimenticare l'accesso a poste, banche, farmacie. Si introducono misure contro lo spopolamento rivolte a giovani e famiglie, per stimolare la natalità e la residenzialità, includendo anche incentivi alle imprese. Attenzione particolare alle tematiche ambientali e all'ecosistema montano, patrimonio da proteggere e salvaguardare.

"A disposizione delle politiche per la montagna sono stanziati oltre 200 milioni - continua Simonetti - Importo mai dedicato in precedenza per la vera montagna. La Lega ha preso un impegno con le zone e le genti di montagna e rispettare questo impegno è sempre stata la nostra stella polare. O, in questo caso, la nostra stella alpina. Nel breve periodo sarà nostra premura organizzare una serata dedicata alla spiegazione della nuova norma legislativa”.

c. s. Lega Biella g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore