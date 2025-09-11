Biella, rinvenuto in carcere un pacco sospetto: conteneva smartphone e smartwatch

Il Si.N.A.P.Pe. - Sindacato Nazionale Autonomo di Polizia Penitenziaria - esprime il più sentito ringraziamento e il massimo plauso al personale di Polizia Penitenziaria in servizio presso il carcere di Biella, per la brillante operazione che ha portato al rinvenimento di materiale illecito, tra cui telefoni cellulari e uno smartwatch, all'interno del perimetro del penitenziario. L'intervento tempestivo e l'alta professionalità dimostrata dal preposto alla vigilanza esterna, che durante un controllo di routine ha individuato un pacco sospetto, sono la prova tangibile dell'impegno e della dedizione quotidiana che il nostro Corpo mette in campo per garantire la sicurezza all'interno e all'esterno degli istituti di pena.

Il Vice Segretario Regionale Matteo RICUCCI, conferma come questa operazione dimostra ancora una volta l'alta professionalità, la dedizione e la capacità operativa del personale di Polizia Penitenziaria. Il rinvenimento di questi dispositivi è un segnale chiaro della costante pressione a cui il nostro personale è esposto. Bisogna evidenziare come il ruolo fondamentale e il supporto operativo del Comandante di Reparto è determinante per la sinergia tra i vari livelli di responsabilità e rappresenta un modello di efficacia e collaborazione che va riconosciuto e valorizzato.

Il Segretario Nazionale Raffaele TUTTOLOMONDO afferma che il ritrovamento dimostra ancora una volta l'importanza di una vigilanza attenta e la necessità di un'adeguata dotazione di risorse e personale, elementi indispensabili per contrastare l'introduzione di mezzi di comunicazione non autorizzati che possono compromettere l'ordine e la sicurezza.

Inoltre il Segretario Nazionale, auspica che tali azioni siano adeguatamente riconosciute dall'Amministrazione Locale e dall'Amministrazione Regionale e che il personale di Polizia Penitenziaria, venga giustamente premiato e ricompensato per l'ottimo servizio reso. Riportando alto senso del dovere e lustro al Corpo di Polizia Penitenziaria.