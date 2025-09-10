Progetto per crescere, ecco il corso di formazione per docenti della scuola primaria

Giovedì scorso, alla presenza di numerose autorità, tra cui il vicesindaco di Biella Sara Gentile, il presidente della Fondazione CRB Michele Colombo e il presidente di Città Studi Ermanno Rondi, gli ex governatori di Lions Gabriella Gastaldi e Carlo Ferraris, la coordinatrice di Lions Quest Maura Bilotta e la presidente di Lions Club Biella Bugella Civitas Fausta Bolengo, presso l’Aula Magna della Scuola Media di Vigliano Biellese, ha avuto inizio il corso di formazione “Progetto per crescere” rivolto ai docenti della scuola primaria, patrocinato dal comune di Vigliano Biellese e dalla città di Biella, sponsorizzato dal Lions Club Biella Bugella Civitas, già noto alle scuole biellesi per attività similari.

Dopo la positiva esperienza del “Progetto Adolescenza”, messo in atto nel 2023/2024, il Lions promuove questo nuovo corso “Progetto per crescere”, riconosciuto dall’OMS, dall’Unesco, dall’Unodc (Ufficio delle Nazioni Unite sulla Droga e il Crimine) e, in Italia, dal Miur. Focus del corso è lo sviluppo delle competenze socio-emotive (SEL), ove la relazione è alla base della creazione di un ambiente di apprendimento positivo.

Basato su metodi che promuovono le relazioni affettive, danno le basi per aspirare ad una vita sana e produttiva, liberano dai danni causati dall’uso di alcol e sostanze stupefacenti, dalla tentazione del bullismo, del cyberbullismo e altre forme di violenza, mentre promuovono l’impegno verso la famiglia, le amicizie positive, la scuola e la comunità.

“L’amministrazione comunale, che ha fortemente appoggiato Lions nel progetto - commenta il sindaco Cristina Vazzoler, affiancata dall’assessore all’Istruzione Elena Ottino - ritiene fondamentali le competenze socio-emotive per i cittadini del futuro. Competenze che riguardano la gestione e la percezione del sé, la responsabilità, la consapevolezza sociale e le abilità di relazione. Competenze che, nell’immediato, servono agli allievi a superare più facilmente le difficoltà.Un particolare ringraziamento quindi a Lions, a tutti i presenti e in particolar modo a Enrico Martinelli, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Vigliano Biellese, per disponibilità e ospitalità”.

La formazione è affidata alle socie volontarie Lions Paola Vigliano e Marina Federici.