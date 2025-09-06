Protezione Civile: 32 volontari del Coordinamento biellese si esercitano con le idrovore FOTO

Questa mattina, sabato 6 settembre dalle ore 8 alle 13, il Coordinamento territoriale di Protezione Civile di Biella ha svolto un’esercitazione con le idrovore a disposizione del gruppo, presso la diga dell'Ingagna, nel territorio di Mongrando. L’attività ha un duplice obiettivo: il controllo dell’efficienza della strumentazione e l’addestramento dei volontari al suo corretto utilizzo.

"Abbiamo svolto un’esercitazione con i tre tipologie differenti di idrovore – spiega Cleto Canova, presidente del Coordinamento –. È fondamentale che i volontari siano in grado di utilizzarle in modo corretto e che le attrezzature siano sempre funzionanti e pronte all’uso.

Il periodo che si avvicina, caratterizzato da possibili precipitazioni intense, rende necessarie prove ripetute e costanti. Per questo - aggiunge Canova - ripetiamo esercitazioni ogni mese, coinvolgendo anche le nuove squadre, tra cui diversi giovani che si stanno formando".

Hanno preso parte alle prove ben 32 volontari supportati da diversi mezzi, la colonna mobile e tutte le dotazioni necessarie per prepararsi ad affrontare eventuali emergenze. Le idrovore, in particolare, vengono impiegate in situazioni di allagamento per liberare sottopassi, cantine e varie strutture. Quelle in dotazione spaziano da una capacità di 6.000 litri al minuto fino a 2.200 litri al minuto.

"Sono soddisfatto, l’esercitazione è andata molto bene" conclude Canova. "I volontari hanno risposto con impegno e professionalità e la componente giovanile sarà pronta a fronteggiare ogni emergenza".