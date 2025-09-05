Dal Nord-ovest. Torino, a fuoco lo stabilimento Euro Stamp: proseguono le operazioni di messa in sicurezza

Sono andate avanti tutta la notte le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza del grande incendio che nella serata di ieri ha interessato la Euro Stamp. L'azienda, che ha sede in via Airauda a Pianezza (TO), è stata devastata dal rogo scoppiato poco dopo le 18.30 di ieri. Non sarebbero coinvolte persone, ma i danni alla struttura sono ingenti.
Ancora in queste ultime ore, gli uomini dei vigili del fuoco hanno portato avanti le attività di controllo delle fiamme e di bonifica del fabbricato, mentre in seguito si procederà alle indagini per verificare le cause e la dinamica che hanno portato all'incendio.
Nella serata di ieri la grossa colonna di fumo nero era visibile a chilometri di distanza, segnalata anche da chi viaggiava in tangenziale e da diversi punti di Torino. L’azienda produce paraurti e griglie per l’automotive. Non si esclude che sia bruciato anche materiale tossico, ecco perché i sindaci di Pianezza, Antonio Castello e di Venaria, Fabio Giulivi, hanno raccomandato ai cittadini di tenere chiuse le finestre di casa.
Cronaca dal Nord Ovest | 05 settembre 2025, 10:03
Torino, a fuoco lo stabilimento Euro Stamp: proseguono le operazioni di messa in sicurezza
Nella serata di ieri i sindaci della zona hanno raccomandato ai residenti di tenere chiuse le finestre delle case. Si indaga sulle cause che hanno scatenato il rogo.
