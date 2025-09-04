Candelo, al via la manutenzione dell'area sportiva di via Santa Maria

A Candelo il Comune ha affidato i lavori per garantire la cura, la pulizia e il decoro dell’area sportiva di via Santa Maria, gestita attualmente in amministrazione diretta.

Gli interventi di manutenzione del verde previsti includono un primo taglio con pulizia generale dell’area, unito ad un taglio settimanale dell’erba, con diserbi meccanici periodici e ulteriori tagli completi nei mesi autunnali.

L'importo stimato è di poco più di 18mila euro. Le opere per il servizio di pulizia comprendono: pulizia e riordino spogliatoi; pulizia e sanificazione servizi igienici; spazzamento gradinate e raccolta eventuali rifiuti lungo il perimetro. In questo caso, la cifra impiegata è pari a poco meno di 2mila euro.

A darne notizia il capogruppo di Candelo nel Cuore Erika Vallera: “L’operazione rientra negli obiettivi dell’amministrazione per garantire funzionalità e sicurezza negli spazi pubblici, con particolare attenzione alla manutenzione sostenibile e professionale. Si tratta di attività ordinaria ma preziosa per prendersi cura degli spazi sportivi affinché siano sempre accoglienti e fruibili per tutti".