Cronaca dal Nord Ovest | 28 agosto 2025, 18:21

Dal Nord/Ovest, Incidente in tangenziale a Torino: 4 veicoli coinvolti, un ferito in codice rosso

Si sospetta un malore. Per consentire i soccorsi è stata chiusa una carreggiata all'altezza di Collegno

Grave incidente in tangenziale all'altezza di Collegno

Un incidente si è verificato in queste ore lungo la Tangenziale Nord, nella zona tra Collegno e l'interscambio in direzione Sud.
Ancora da ricostruire le cause e la dinamica, ma sono ben quattro i veicoli coinvolti.
Sul posto sono arrivati gli uomini della Polizia stradale e i sanitari del 118: un ferito, 60 anni, in codice rosso è stato trasportato alle Molinette con l'elicottero.
Le prime sensazioni portano a pensare che possa essersi trattato di un malore. Il conducente di una delle vetture è stato rianimato più volte, sia dall'infermiere dell'ambulanza che dal personale sanitario del servizio regionale di elisoccorso.
Per permettere i soccorsi e il ripristino delle condizioni di sicurezza si è provveduto alla chiusura momentanea della carreggiata.

red.Torino, s.zo.

