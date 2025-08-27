Biella, stop alla funicolare: tutte le informazioni sul bus sostitutivo per il Piazzo

Il Comune di Biella informa che, a seguito della momentanea sospensione del servizio della funicolare, sarà attivato a decorrere da Lunedi 1º Settembre il servizio bus sostitutivo che garantirà il collegamento con il quartiere Piazzo. La tariffa sarà quella del trasporto pubblico urbano, 1,80.





La navetta effettuerà 29 corse giornaliere nelle giornate di domenica, lunedì, martedì, mercoledì e giovedì assicurando la copertura dall’inizio della mattina fino alla sera alle 22:00, mentre saranno 34 le corse giornaliere nelle giornate di Venerdì e Sabato coprendo il servizio fino alle ore 24:00 in modo da mantenere costante l’accessibilità verso il Piazzo, quartiere al quale l’Amministrazione ha sempre riservato particolare attenzione.

Si comunica, inoltre, che al fine di agevolare l'accesso al rione sarà anticipato, a decorrere dal 1° Settembre, l'orario invernale della ZTL del borgo storico.

In allegato si trasmette la tabella oraria completa delle corse, valida a partire da lunedì.